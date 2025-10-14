La economía cae 2,4% y analista advierte que el país enfrenta una situación de estanflación

En el primer semestre de la presente gestión, la economía del país registró una caída del 2,4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El informe atribuye este resultado a la coyuntura política y a los bloqueos de caminos que interrumpieron el transporte y afectaron la cadena productiva. Ante esta situación, el analista económico Gonzalo Chávez señaló este martes que Bolivia atraviesa un escenario de estanflación, caracterizado por la combinación de alta inflación, recesión y desempleo.

«La balanza de pagos y el nivel de liquidez interna, consolidando un entorno macroeconómico de alta fragilidad. Además, la devaluación en el mercado paralelo y el tipo de cambio ocasionaron una contracción en el sector comercial, mientras otros sectores también resultaron afectados. Bolivia enfrenta una situación de estanflación”, sostuvo.

// DP /// LA PAZ ///