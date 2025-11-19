La escasez de diésel persiste en la frontera con Chile

A pesar de los esfuerzos del Gobierno del presidente Rodrigo Paz para resolver el desabastecimiento de carburantes, las filas continúan, especialmente en la frontera con Chile. El exdirigente cívico de Tambo Quemado, Edwin Mollo, informó este miércoles que la preocupación por la falta de diésel se mantiene y que esta situación provoca un incremento en el costo del flete para el transporte pesado.

“Con la falta de combustible suben los precios de la canasta familiar. Pensamos que habría un cambio; hay gente del gobierno pasado que ocupa de nuevo sus cargos”, sostuvo.

// JH /// ORURO //