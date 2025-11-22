La inestabilidad en la Alcaldía y la Gobernación profundiza la crisis política e institucional en Potosí

La crisis política en Potosí comenzó en 2023, cuando tanto el gobernador como el alcalde de la capital fueron involucrados en diferentes denuncias. El gobernador Jhonny Mamani fue enviado al penal de San Pedro en agosto de 2023 con detención preventiva por seis meses, acusado de legitimación de ganancias ilícitas. A este proceso se sumaron otros casos, entre ellos la compra con sobreprecio de 41 ambulancias y la adquisición irregular de antígenos nasales.

Un mes después, en septiembre de 2023, el alcalde de Potosí, Jhonny Llally, fue enviado a la cárcel de Santo Domingo de Cantumarca con detención preventiva tras ser denunciado por abuso sexual. Desde entonces, el departamento y el municipio enfrentaron una fuerte inestabilidad. En la Gobernación, el asambleísta del MAS, Marco Copa, asumió como gobernador interino, mientras que en el municipio se registraron tres alcaldes interinos desde Lesly Flores, Mayra Churata y Waldo Porcel, quienes realizaron constantes cambios de personal en las secretarías y direcciones cada tres meses.

La tensión en la Alcaldía se reactivó el pasado 8 de noviembre, cuando el Concejo Municipal decidió destituir a Waldo Porcel tras denuncias de varias juntas vecinales por una baja ejecución presupuestaria que apenas superaba el 3%. Porcel respondió acusando a la directiva del Concejo de intentar removerlo por haber declarado en el caso de pines y medallas elaboradas para el personal de justicia, situación que habría generado el malestar de los concejales.

/// GC // POTOSÍ ///