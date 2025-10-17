La justicia dispone que el hijo del presidente Arce se defienda en libertad y asista al psicólogo

Este viernes la justicia determinó que Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, se defienda en libertad y asista a terapia psicológica por los próximos cinco meses. Según la fiscal Jessica Echeverría, el Ministerio Público apeló la decisión de la jueza y en tanto se resuelve la observación , el acusado deberá cumplir con las sesiones hasta marzo del próximo año, cuando se reinstale su audiencia.

“Apelamos de manera inmediata, ya que buscamos garantizar la protección de la víctima, quien fue agredida en reiteradas ocasiones con violencia física y psicológica. Como Fiscalía, no estamos de acuerdo con la decisión de la jueza”, sostuvo la fiscal.

// ED /// SANTA CRUZ ///