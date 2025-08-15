La lista oficial de candidatos a senadores y diputados será publicada mañana

La lista de candidatos habilitados a senadores y diputados será actualizada hasta mañana sábado. El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Oscar Gutiérrez, explicó que aunque las organizaciones políticas incribieron hasta el 18 de mayo a sus postulantes, el 64% de las listas fueron inhabilitadas por no cumplir los requisitos, lo que abrió un periodo de sustituciones. De acuerdo con el calendario electoral, mañana sábado 16 de agosto se hará pública la lista final. “Mañana sábado 16 se hará la publicación final y definitiva de la lista de candidaturas resultado de las últimas sustituciones o movimientos, que son alrededor de 400”, indicó.

/// DLR // TARIJA ///