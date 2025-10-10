La ONU pide a EEUU cumplir con el Derecho Internacional en en su lucha contra la delincuencia transnacional

Insta a la desescalada y a evitar cualquier acción que pueda amenazar la paz y la seguridad internacional

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) –

Naciones Unidas ha instado este viernes a Estados Unidos a garantizar que todos sus esfuerzos para luchar contra la delincuencia organizada transnacional se hagan de conformidad con el Derecho Internacional tras los últimos ataques a buques en el Caribe.

«Reiteramos el llamamiento a la desescalada y seguimos instando a las partes a evitar cualquier acción que pueda amenazar la paz y la seguridad internacional», ha dicho el secretario general adjunto para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenca, durante una sesión de emergencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Jenca también ha pedido «un diálogo constructivo» entre las partes para llegar a una «resolución pacífica de las diferencias». «Naciones Unidas siguen dispuesta a apoyar cualquier esfuerzo en este sentido», ha indicado sobre una presencia militar estadounidense que «eleva las tensiones» entre Caracas y Washington.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el miércoles dos nuevos despliegues de seguridad en los estados costeros de La Guaira y Carabobo en respuesta a las maniobras militares de Estados Unidos en aguas del Caribe para combatir el narcotráfico.

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha acusado a Venezuela de enviar narcotraficantes a Estados Unidos, mientras que su homólogo venezolano ha atribuido estas hostilidades a que Washington quiere «el petróleo venezolano» y sus riquezas energéticas «gratis».