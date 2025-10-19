«La patria nos necesita con el voto»: presidente del TSE inaugura histórica segunda vuelta  

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, inauguró este domingo la jornada de la segunda vuelta en Bolivia con un llamado a la participación ciudadana: “La patria nos necesita con el voto”. Aseguró que todo el sistema electoral está preparado para garantizar comicios justos, limpios, transparentes, imparciales y técnicamente confiables. Informó que el Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE) fue probado con éxito y que los primeros resultados se conocerán entre las 20:00 y las 20:30.

Según el TSE, el proceso cuenta con un padrón depurado, control total de la cadena de custodia del material electoral y un modelo de acta con sticker de seguridad que impide alteraciones. Además, el cómputo oficial será público, verificable y respaldado por actas firmadas. Hassenteufel pidió a los candidatos respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas y anteponer el bien del país a los intereses personales.

