    miércoles, diciembre 3
    Seguridad

    La Policía tiene 17 mil órdenes de aprehensión sin ejecutar y la de Evo Morales es una más

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Comandante de la Policía, Mirko Sokol y Evo Morales
    Comandante de la Policía, Mirko Sokol y Evo Morales

    El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, informó este miércoles que existen alrededor de 17.800 órdenes de aprehensión pendientes de ejecución en todo el país. Señaló que entre ellas está la orden contra el exmandatario Evo Morales y que no se dará un trato especial a ningún caso.

    “Hay 17.800 órdenes de aprehensión que no fueron ejecutadas y será en base a la estrategia de los investigadores a cargo del caso. No hay casos especiales para la Policía”, afirmó.

    // JC /// COCHABAMBA ///

