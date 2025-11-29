La proyección política de Edmand Lara y las señales de fractura interna en el oficialismo

Edmand Lara es un exoficial de policía que alcanzó notoriedad tras denunciar actos de corrupción dentro de la institución policial. Su paso por la Policía, sus constantes publicaciones en redes sociales y su estilo lo llevaron a ganar visibilidad pública. En 2025, se unió a Rodrigo Paz bajo la sigla del Partido Demócrata Cristiano (PDC) para conformar un “bloque de renovación política” con nuevos liderazgos, lo que finalmente lo catapultó a la vicepresidencia del país.

Desde entonces, Lara tiene una intensa actividad política y mediática. Sus declaraciones públicas y decisiones derivaron en tensiones dentro del bloque gobernante, especialmente por la designación y destitución de ministros, como el caso de Freddy Vidovic. La creación del Viceministerio de Coordinación Legislativa fue interpretada por algunos sectores como un intento de restarle funciones al vicepresidente, lo que provocó críticas y advertencias sobre el riesgo de afectar la gobernabilidad.

Las confrontaciones políticas de Edmand Lara también alcanzaron al presidente Rodrigo Paz. Durante el acto de entrega del bastón de mando por parte de la nación de Jatun Quillaca, en Caracollo, Lara denunció supuestos actos de discriminación hacia algunas personas que no podían ingresar al Palacio de Gobierno. Además, videos viralizados donde solicita respaldo a las Fuerzas Armadas generaron preocupación dentro del oficialismo, profundizando las tensiones internas.

/// JCH // COCHABAMBA ///