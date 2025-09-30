Lafuente denuncia retraso y obstaculización en caso contra el presidente Arce por abandono y violencia

La exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, se presentó este martes en la Fiscalía de Cochabamba para denunciar retrasos y obstaculización en el proceso que inició contra el presidente Luis Arce por presunto abandono a una mujer embarazada. La exfuncionaria cuestionó la actuación de la fiscal de materia a cargo del caso y envió un informe con sus observaciones al fiscal departamental, Osvaldo Tejerina.

“Mi persona ha denunciado al padre de mi hijo por la comisión de tres delitos, que son abandono de mujer embarazada, violencia familiar y violencia económica, y la fiscalía extrañamente apertura únicamente el caso por el delito menos grave, que tiene menos pena, como es el de abandono de mujer embarazada”, declaró.

/// CM // COCHABAMBA ///