    Lara advierte con retirar su apoyo a Rodrigo Paz si tiene acercamientos con Doria Medina y Marcelo Claure

    Rodrigo Paz y Edman Lara / Candidatos del PDC /
    Edmand Lara, candidato a la vicepresidencia por el PDC, advirtió con retirar su apoyo a su presidenciable, Rodrigo Paz, si este tiene acercamientos con los empresarios Samuel Doria Medina y Marcelo Claure. La amenaza surgió tras la reunión de Paz con el presidente Luis Arce sobre la transición de gobierno en caso de ser electo, donde se vio al candidato acompañado de Gabriel Espinoza, asesor económico de Doria Medina, y de Dardo Gómez, colaborador de Claure. «Si es así le quito mi apoyo porque yo he entrado a la política para algo diferente (…) no voy a permitir que se vengan a colgar de toda la lucha y sacrificio que hemos hecho», afirmó.

    De izquierda a derecha, Andrés Torrez, Dardo Gómez, Gabriel Espinoza y Alejandro Medinaceli
