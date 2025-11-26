Lara convoca a sesión y busca ratificar mediante resolución que el Legislativo selecciona a candidatos a magistrados

El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, convocó para este viernes a una sesión en la que se tratará la elección de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y dos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el fin de cubrir las acefalías generadas tras el cese de funciones de los autoprorrogados. Afirmó que la decisión será contundente, porque ningún otro órgano puede designar a las máximas autoridades de justicia.

“Hice conocer que, una vez emitido el auto constitucional de cese de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia, me comprometí a convocar a una sesión de la Asamblea Legislativa para preseleccionar a los magistrados faltantes y que el pueblo boliviano los elija mediante el voto”, afirmó.

// APC /// LA PAZ ///