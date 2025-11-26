Lara convoca al presidente a superar diferencias y “trabajar juntos”

Este miércoles, el vicepresidente Edmand Lara convocó al presidente Rodrigo Paz Pereira a resolver sus diferencias “por el bien del país” y afirmó que Bolivia requiere madurez, unidad y visión en este momento, por lo que dijo que no es tiempo de distanciamientos.

“Aprovecho esta oportunidad para convocar al presidente a superar cualquier diferencia y trabajar juntos. La patria es más grande que nuestras discrepancias y el pueblo espera de nosotros unidad, madurez y visión histórica”,señaló.

/// APC // LA PAZ ///