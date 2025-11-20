Lara cuestiona al nuevo titular de Justicia: “vamos a presumir que Paz no está enterado del rosario de procesos que tiene”

La posesión del nuevo ministro, programada para este jueves a las 13:00, fue suspendida.

A pocas horas de la designación de Jorge Franz García Pinto como ministro de Justicia en reemplazo de Freddy Vidovic, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, criticó a la nueva autoridad, asegurando que cuenta con varios procesos penales abiertos. Señaló que sabe que el titular de esa cartera de Estado es abogado particular de Rodrigo Paz y le sugirió un cambio de autoridad.

“Dentro del marco del respeto, le sugiero al presidente Rodrigo Paz que designe a otro funcionario que sea idóneo y transparente, porque el mensaje que le está dando el presidente a la población boliviana es negativo (…) vamos a presumir a Rodrigo Paz que no está enterado del rosario de procesos que tiene”, afirmó.

/// LA PAZ ///