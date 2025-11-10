Lara defiende al ministro de Justicia y advierte a Paz que no permitirá su exclusión del gabinete

El vicepresidente electo, Edman Lara, expresó este lunes su respaldo al ministro de Justicia, Freddy Vidovic, y advirtió al presidente Rodrigo Paz que no permitirá que se ignore su papel constitucional ni que la corrupción ingrese al Ejecutivo. Aseveró que pone «las manos al fuego» por la nueva autoridad.

“Es un hombre honesto que desea cambiar el sistema de justicia”, manifestó Lara en un video publicado en sus redes sociales. Afirmó que el ministro no tiene antecedentes penales ni procesos en curso y denunció que existen grupos de poder en Santa Cruz que buscan su destitución para colocar en su lugar a Martín Camacho.

“Quieren apoderarse de la manera más baja, con difamación, utilizando a periodistas, sicarios de la información como Junior Arias, que falsamente publica mentiras. Dijo que el actual ministro Vidovic fue sentenciado, pero no tiene nada, es un profesional honesto”, añadió.

