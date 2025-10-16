Las autoridades mexicanas cifran en 70 los muertos por las fuertes lluvias de estos días en cinco estados

El Gobierno de México ha informado de 70 fallecidos como consecuencia de las fuertes precipitaciones que han caído durante los últimos días sobre cinco estados, siendo Veracruz e Hidalgo los más afectados, según el último balance ofrecido este jueves por Protección Civil.

La responsable de Protección Civil, Laura Velázquez, se ha desplazado hasta la localidad de Poza Rica, en Veracruz, desde donde ha detallado que son 72 las personas cuyo paradero aún se desconoce. Dicho estado es uno de los más afectados por las grandes lluvias que han caído en los últimos cinco días.

Es en Veracruz donde se ha registrado hasta el momento la muerte de 30 personas, mientras que otras 18 continúan desaparecidas. Asimismo, son 40 los municipios afectados. Junto a Hidalgo y Puebla, son los estados con mayores incidencias.

«En Poza Rica y Álamo, que son las comunidades más afectadas en Veracruz, estamos avanzando y se tiene capacidad para hacer la limpieza de todo lo que fue afectado ayudando directamente a las familias en lo que respecta a sus domicilios», ha explicado Velázquez, según recoge el diario ‘La Jornada’.

Velázquez ha destacado que «no existe ningún riesgo sanitario» y ha agradecido el trabajo de las autoridades para atender a los damnificados. «Se están limpiando las calles. Hay servicios de salud, de alimentación, de agua», ha enumerado.

En menor medida se han visto afectados por las lluvias Quéretaro y San Luis Potosí. A lo largo de estos días las autoridades han logrado reducir el número de localidades que permanecían incomunicadas, aunque continúan en esta situación 160. Asimismo, se ha restablecido el 93 por ciento de la red eléctrica dañada.