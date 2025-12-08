Las inundaciones dejan ya más de 1.860 muertos en Asia

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) –

Las lluvias torrenciales registradas durante las últimas semanas en varios países de Asia se han saldado hasta la fecha con más de 1.860 muertos y cientos de desaparecidos, en una región que hace frente a unas de las peores inundaciones y corrimientos de tierra en décadas.

Indonesia se ha convertido en el país más afectado por estas precipitaciones, causadas en su mayoría por el paso de varios ciclones, y ha indicado en su último balance que ya son 961 los fallecidos y 293 los desaparecidos por las lluvias, por lo que la cifra de muertos podría seguir aumentando.

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha indicado en su último balance que más 3,3 millones de personas se han visto afectadas por el paso del ciclón ‘Senyar’, que ha dejado también unos 5.000 heridos, especialmente en el norte de la isla de Sumatra, en el oeste del país.

La provincia de Aceh acumula el mayor número de víctimas mortales, seguida de Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental. Al menos 1,2 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares y cerca de 10.000 viviendas han sufrido daños.

Otro de los países más afectados por las inundaciones es Sri Lanka, donde las autoridades han situado ya en 627 los fallecidos por el paso del ciclón ‘Ditwah’. El Centro de Gestión de Desastres (DMC, por sus siglas en inglés) ha apuntado así en su último balance, publicado en su página web, que otras 190 personas siguen desaparecidas.

Además, más de dos millones de personas se han visto afectadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra por las lluvias torrenciales, por lo que las labores de búsqueda y rescate continúan.

Tailandia, que ha contabilizado 276 muertos hasta la fecha, también se ha visto gravemente afectada por el clima extremo que azota el estrecho de Malaca y que también ha llegado a Malasia, donde ha dejado varios fallecidos.

Aunque las autoridades han puesto ya en marcha las labores de limpieza para retirar el lodo de las calles y reconstruir los edificios dañados, se estima que más de 3,9 millones de personas se han visto afectadas.

En Malasia, por su parte, tres personas han muerto por el paso de ‘Senyar’ y más de 30.000 han tenido que ser evacuadas. Los fallecidos se concentran en el estado de Perlis, en el norte del país.

Esto representa una crisis significativamente menor para el país respecto a su vecina Tailandia, si bien supone un reflejo más de la vulnerable situación en la que se encuentra la región del sudeste asiático frente a los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático.