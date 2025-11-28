Las inundaciones dejan ya más de 145 muertos en Tailandia

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) –

El balance de muertos a causa de las inundaciones registradas durante los últimos días en Tailandia ha aumentado a 145, con una incidencia especial en la provincia de Songkhla, en el sur del país, donde han sido halladas 110 víctimas mortales, según el Ministerio de Salud.

La última estimación del Ministerio ha sido trasladada por el portavoz del Gobierno, Siripong Angkasakulkiat, que ha confirmado además en rueda de prensa otros nueve muertos en Nakhon Si Thammarat, seis en Pattani, cinco en Satun, cuatro en Phatthalung y Narathiwat, y dos en Trang.

Las inundaciones han afectado especialmente a Songkhla y más concretamente a la ciudad de Hat Yai, importante punto comercial del sur del país y donde más de 30.000 personas han sufrido los daños causados por las intensas precipitaciones.

Los equipos de rescate han alertado de que las operaciones se están topando con «inmensas dificultades», especialmente a la hora de gestionar los restos de las personas fallecidas.

El Gobierno de Tailandia declaró el martes a Songkhla como «zona de desastre» ante la gravedad de las inundaciones, lo que permite la liberación de fondos y ayuda de emergencia a los residentes de la provincia, unas labores que estarán encabezados por el jefe del Ejército, Ukrit Buntanont, con apoyo de varios ministerios.