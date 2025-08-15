Las terminales en La Paz y El Alto trabajarán hasta el sábado por las elecciones

La terminal metropolitana anunció que, debido a las elecciones del domingo, el servicio de buses será suspendido ese día, por lo que la última salida hacia Oruro será el sábado a las 18:00. Para rutas largas, como La Paz – Santa Cruz, la última salida será el viernes por la noche. Las puertas de la terminal permanecerán abiertas hasta las 22:00 del sábado para recibir a los viajeros, pero no habrá atención ni salidas el domingo. El servicio se retomará el lunes desde las 4 de la madrugada.

La Terminal de Buses de La Paz cerrará sus puertas a las 23:00 y la última salida será a las 18:00 del sábado también hacia la ciudad de Oruro.

En cuanto a las salidas internacionales, serán el sábado a Perú y Chile, a las 16:00, y a Argentina, a las 14:00.

Rutas nacionales, los viajes a Santa Cruz serán hasta las 05:00, a Tarija a las 07:00, a Tupiza a las 08:00, a Villazón a las 09h00, a Sucre a las 10:00 y a Potosí y Uyuni a las 12h00, a Cochabamba a las 14:00, a Llallagua a las 16:00 y a Oruro a las 18:00.

La Terminal de Buses operará el sábado desde las 03h30 hasta las 23h00. El domingo no se tendrá actividad y el trabajo será retomado el lunes a las 03:30.

