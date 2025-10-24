Lecheros en Cochabamba preparan nueva hoja de costos; precio del lácteo crudo podría subir a Bs 8 desde enero

Jhasmani Medrano, presidente de la Fundación de Productores Lecheros de Cochabamba (Fundaprolec), informó este viernes que el sector está elaborando una nueva hoja de costos para la venta de leche a las industrias. Este ajuste podría elevar el precio del litro a Bs 8, casi el doble del valor actual de Bs 4,50, vigente hasta mediados de diciembre de este año. El incremento se debe a los altos costos de insumos, la caída en la producción y la escasez de combustibles.

“Los costos de producción no reflejan la realidad, todos los productos se han disparado y tenemos que optar por el mercado negro para encontrar maíz, torta de soya y cascarilla. El convenio con las industrias es hasta el 15 de diciembre y para enero tendríamos que tener un nuevo precio”, explicó.

/// CM // COCHABAMBA ///