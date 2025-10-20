Lecheros en Tarija advierten con bloqueos si EBA no compra su producción

Productores lecheros en el departamento de Tarija se declararon en estado de emergencia luego de que la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) les comunicara que no comprará los 7 mil litros de leche que el sector tiene listos para entregar. Según se denunció, esta situación generará una pérdida económica superior a los Bs 30 mil, por lo que no descartan iniciar medidas de presión como bloqueos de caminos.

“Son argumentos de la mala administración del gobierno: tema diésel, insumos, stock de la planta. Vamos a determinar acciones en caso de no ser escuchados”, sostuvo a Fides Tarija Waldo Gamodal, representante de la Asociación de Lecheros San Lorenzo.

/// DLR // TARIJA ///