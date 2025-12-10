Legislativo contra la pared porque corre el plazo para resolver el funcionamiento del TCP

A partir de este lunes corre el plazo de diez días para cumplir el fallo de una acción popular que ordenó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) resolver el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que actualmente trabaja con solo cuatro magistrados tras la renuncia de los autoprorrogados. El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Daniel Ortiz, confirmó a Radio Fides que fueron notificados que cumplirán lo dispuesto por la justicia. También señaló que existen varios proyectos de ley para resolver el conflicto y que la mayoría propone que el TCP funcione con cuatro magistrados.

Por su parte, el senador de Alianza Libre, Santiago Ticona, también miembro de la Comisión Mixta, indicó que existe otra alternativa y es que los suplentes ocupen los vacíos en el TCP, aunque aclaró que esta y las demás propuestas deben ser debatidas.

/// APC // LA PAZ ///