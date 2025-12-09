Close Menu
    martes, diciembre 9
    Legislativo Departamental de Chuquisaca recibe 20 postulantes al TED y anuncia revisión de documentos desde las 20:00

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Reciben documentos de postulantes a vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) Chuquisaca /Foto: Asamblea Legislativa Departamental/
    Hasta la media jornada de este martes, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Chuquisaca recibió 20 postulantes al Tribunal Electoral Departamental (TED). La asambleísta y presidenta del legislativo, Silvia Garnica, confirmó que se aceptará la documentación de los interesados hasta las 20:00 y que inmediatamente el pleno del legislativo instalará una sesión para revisar toda la documentación en tiempo y forma.

    “Sabemos que habrá más postulantes (…) se ha sacado una convocatoria que se instala hoy en la noche, una sesión permanente en tiempo y materia, ya que el pleno es el que va a revisar documentos y no una comisión especial”, precisó.

    /// EUC // CHUQUISACA ///

