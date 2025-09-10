Leyes incendiarias quedan sin tratamiento en la Asamblea Legislativa por conflictos políticos relacionados con créditos

Las conocidas como “leyes incendiarias”, que permiten la ampliación de la frontera agrícola y la destrucción de áreas protegidas, no fueron tratadas en la Asamblea Legislativa debido a conflictos políticos relacionados con la aprobación de créditos, que paralizaron las sesiones. Así lo señaló la senadora Cecilia Requena en entrevista con Radio Fides, quien criticó la postergación de estas normas pese a la urgencia ambiental y el reciente fallo del Tribunal Agroambiental que exige su revisión.

Requena señaló que, pese a este bloqueo, nada impide que el vicepresidente David Choquehuanca convoque una nueva sesión para incluir estas leyes en la agenda, especialmente tras la reciente sentencia del Tribunal Agroambiental que exige su revisión y adecuación en un plazo de seis meses. La senadora insistió en la necesidad de voluntad política para cumplir con esta obligación y evitar que la próxima legislatura herede nuevamente un tema pendiente mientras continúan los incendios forestales.

//GP//LA PAZ//