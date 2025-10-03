Liberan al dueño del predio avasallado en Montero; cívicos piden intervención policial

El Comité Pro Santa Cruz se reunió con la Policía para solicitar su intervención en el predio Patujú, ubicado en el municipio de Montero, que fue avasallado por un grupo de personas armadas. Durante el hecho, varias personas fueron retenidas, entre ellas el propietario del terreno, Pablo Vaca Díez, quien ya fue liberado.

El presidente del Comité, Stello Cochamanidis, advirtió que los productores de la zona comienzan a organizarse para defender sus tierras. “Ya se están organizando los productores para hacerse respetar y no queremos llegar a eso, y se le ha dejado claro eso a la Policía”, declaró.

/// RA // SANTA CRUZ ///