Libran orden de aprehensión contra Franklin Flores y la Policía lo busca tras no hallarlo en su domicilio

La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra el exgerente de EMAPA, Franklin Flores, después de que no fuera encontrado en su domicilio en la zona Sur de La Paz. El director de la FELCC, Walter Sosa, informó que se realizan operativos de búsqueda y recordó que Flores cumple arresto domiciliario por el caso Planta de Papa. “Se activaron los procedimientos correspondientes para dar con su paradero”, señaló.

“Lo que estamos realizando, en principio, es verificar todos los domicilios y los lugares donde podría estar. Personal de inteligencia está realizando esta labor (…) No fue sido encontrado en su domicilio; el fiscal del caso requería un mandamiento de aprehensión.” afirmo Sosa.

/// APC // LA PAZ ///