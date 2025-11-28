Libre acepta convocatoria del vicepresidente para agilizar elección de autoridades electorales y judiciales complementarias

La senadora y jefa de bancada de Alianza Libre, Tomasa Yarhui, se refirió este viernes a la convocatoria realizada por el vicepresidente, Edmand Lara, para tratar la elección de nuevos vocales del Órgano Electoral y los comicios judiciales complementarios. La parlamentaria afirmó que su bancada está dispuesta a colaborar para evitar prórrogas en los mandatos de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), garantizar la elección de nuevas autoridades en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Dijimos que vamos a estar porque se trata de hacer acuerdos enmarcados en la Constitución y darle certidumbre a la población. Uno de los temas más importantes a tratar, me imagino, va a ser el de los vocales electorales y la crisis judicial. Estamos dispuestos a asistir”, señaló.
/// EUC // CHUQUISACA ///
