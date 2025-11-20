Libre, Evo Pueblo y la agrupación del vicepresidente quedan fuera de las elecciones subnacionales de 2026

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, confirmó este jueves que las agrupaciones Alianza Libre, Evo Pueblo y Nuevas Ideas con Libertad, del vicepresidente Edmand Lara, quedaron excluidas de las elecciones subnacionales de 2026 por no cumplir con los requisitos legales para obtener personería jurídica dentro de los plazos establecidos por la Ley 1096 de Régimen Electoral.

Ávila explicó que la norma establece que toda organización política debe contar con personería jurídica al menos 90 días antes de la convocatoria electoral. “Solo van a poder participar las organizaciones políticas que tengan personería jurídica 90 días antes. Ahora bien, en cuanto a estas organizaciones, al no prever el plazo, muchas se encuentran en trámite. Libre, por ejemplo, todavía no tiene personería jurídica ya que se encuentra en revisión”, indicó.

/// GPP // LA PAZ ///