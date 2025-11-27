Libre exige sanciones contra el ministro de Trabajo por presunta campaña electoral

La bancada de Alianza Libre acusó al ministro de Trabajo, Edgar Morales, de realizar campaña electoral junto a una diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) con miras a la Gobernación de La Paz, y advirtió un posible uso indebido de bienes del Estado. La senadora Elena Pachacute presentó una nota al presidente del Legislativo, Edmand Lara, para solicitar la reposición de las interpelaciones a ministros de Estado y sancionar este tipo de hechos.

“El ministro de Trabajo, que tiene una tarea tan importante de trabajar en políticas públicas y generar empleo, se dedica a hacer campaña con su colega que es diputada del PDC, y eso no es justo para los bolivianos”, afirmó Pachacute.

Por su parte, el senador del PDC, Nicanor Cochi, lamentó que el ministro participe en actividades proselitistas y lo emplazó a enfocarse en su trabajo.

/// APC // LA PAZ ///