Libre importación de combustible ¿un fracaso en medio del desabastecimiento de diésel?

A poco más de un mes del gobierno de Rodrigo Paz, el desabastecimiento de combustible sigue siendo un problema pese a las promesas de solucionarlo de manera inmediata. Muchos sectores que se movilizaban con el gobierno anterior advierten que podrían iniciar medidas similares si el suministro de diésel no se normaliza pronto. Al finalizar la gestión del expresidente Luis Arce, se promulgó un proyecto de ley para la libre importación de combustible, impulsado por los cívicos cruceños, pero casi ninguna empresa privada lo utiliza debido a su complejidad y a que solo tiene vigencia de 90 días.

Los agroproductores, uno de los sectores más afectados por la falta de diésel, exigen al gobierno de Rodrigo Paz libertad en la importación de combustible sin depender de YPFB. Ellos aseguran que, pese a los esfuerzos del nuevo gobierno, la cadena de abastecimiento de alimentos sigue en riesgo. Esta semana, el mandatario se reunió con representantes del transporte pesado nacional e internacional para dialogar sobre la escasez de carburantes, durante el encuentro se decidió conformar comisiones y mesas de trabajo y el gobierno reconoció problemas con la dotación, especialmente de diésel.

Sectores sociales y de la oposición recuerdan al gobierno su promesa electoral de resolver el desabastecimiento de diésel y gasolina y advierten con movilizaciones desde el próximo año. Los empresarios privados y algunas fracciones del transporte pesado sugieren al gobierno definir su política sobre la subvención de hidrocarburos ante la falta de diésel en el país.

