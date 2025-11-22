Libre y Alianza Unidad piden a Paz y Lara resolver sus diferencias para evitar una crisis similar a la del MAS

Las alianzas Libre y Unidad llamaron al presidente Rodrigo Paz y al vicepresidente Edmand Lara a resolver sus diferencias y detener las acusaciones mutuas que, según advierten, están generando un serio desprestigio institucional dentro y fuera del país.

El diputado de Libre, Santiago Ticona, manifestó a Radio Fides que los mandatarios deben solucionar a la brevedad sus problemas si no quieren repetir la historia del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Por la salud del país y por la salud de la democracia, esas fricciones internas que tienen los responsables del PDC y de Unidad deben buscar los mecanismos para subsanarlas, o se puede repetir la triste historia de las peleas que tuvieron Evo Morales y Luis Arce”, afirmó.

Por su parte, la senadora de Alianza Unidad, Soledad Chapetón, señaló que existen temas más importantes que los impases entre el presidente y el vicepresidente. Aseguró que estas rencillas deben ser superadas lo antes posible para que el gobierno retome la atención de los problemas que afectan a la población.

/// APC // LA PAZ ///