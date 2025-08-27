Llegan 1.720.000 vacunas contra el sarampión y se amplía la vacunación hasta los 19 años

Un lote de 1.720.000 dosis de vacunas contra el sarampión llegó al país para ser distribuido en los nueve departamentos, con el objetivo de reforzar la inmunización y ampliar el rango de edad para la vacunación hasta los 19 años. La ministra de Salud, María Renée Castro, informó que las dosis comenzarán a ser enviadas a los servicios departamentales. Detalló que Chuquisaca recibirá 89.000 dosis, La Paz 412.900, Cochabamba 292.600, Oruro 71.000, Tarija 65.000, Santa Cruz 601.000, Beni 100.000 y Pando 27.000. “Hoy vamos a empezar a distribuir a través de los nueve servicios departamentales de salud, estas dosis tendrán que llegar a los diferentes municipios”, afirmó.

/// DPC // LA PAZ ///