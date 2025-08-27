Close Menu
    Llegan 1.720.000 vacunas contra el sarampión y se amplía la vacunación hasta los 19 años

    Carnet de vacuna contra el sarampión /Foto: Ministerio de Salud/
    Un lote de 1.720.000 dosis de vacunas contra el sarampión llegó al país para ser distribuido en los nueve departamentos, con el objetivo de reforzar la inmunización y ampliar el rango de edad para la vacunación hasta los 19 años. La ministra de Salud, María Renée Castro, informó que las dosis comenzarán a ser enviadas a los servicios departamentales. Detalló que Chuquisaca recibirá 89.000 dosis, La Paz 412.900, Cochabamba 292.600, Oruro 71.000, Tarija 65.000, Santa Cruz 601.000, Beni 100.000 y Pando 27.000. “Hoy vamos a empezar a distribuir a través de los nueve servicios departamentales de salud, estas dosis tendrán que llegar a los diferentes municipios”, afirmó.

