Llegarán 45 delegaciones internacionales para la posesión de Paz y el Gobierno alista operativo de seguridad

Se prevé la llegada de 45 delegaciones internacionales al país con motivo de la posesión del presidente electo Rodrigo Paz y del vicepresidente Edmand Lara, prevista para el 8 de noviembre. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que el plan operativo de seguridad contempla tres áreas destinadas a garantizar el desarrollo del acto de transmisión de mando.

Para el acto se espera la presencia del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau; del presidente de Argentina, Javier Milei; y del presidente de Chile, Gabriel Boric.

“Ahora mismo se está realizando un ensayo en la Plaza Murillo precisamente para que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan brindar los hitos de honor protocolares que corresponde a la nueva investidura que van a tener desde el 8 de noviembre las nuevas autoridades electas”, dijo en entrevista con el canal estatal.

/// RCL // LA PAZ ///