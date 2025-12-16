Close Menu
    martes, diciembre 16
    Sociedad

    Lluvias en El Torno suspenden tareas de rescate debido a caminos destruidos

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Maquinaria trabaja para habilitar caminos tras lluvias en El Torno
    Las lluvias persistentes en el departamento de Santa Cruz complicaron las labores de rescate y búsqueda en el municipio de El Torno. Además de dificultar el acceso a las zonas afectadas, las condiciones climáticas impiden que los vuelos que apoyaban estas tareas se realicen. El alcalde de El Torno, Hediberto Cuéllar, hizo un llamado a la paciencia de los familiares de los desaparecidos y aseguró que las operaciones se reanudarán una vez mejoren las condiciones del tiempo.

    «Con la lluvia nuevamente el terreno está húmedo y será difícil llegar a estas comunidades. Informar al departamento y al país al menos ya tienen ropa y víveres para pasar el día (…) se mantiene la intransitabilidad, no hay camino y es totalmente inaccesible», destacó.

    /// ED // SANTA CRUZ ///

