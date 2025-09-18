Loza asegura que el Chapare decidió no apoyar a ningún candidato en segunda vuelta

Este jueves, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, informó que las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba decidieron no apoyar a ninguno de los candidatos que participarán en la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre. Según explicó, la decisión fue tomada de manera orgánica por el sector, que considera que ninguno de los postulantes ofrece soluciones reales a los principales problemas del país.

“No votar ni respaldar a ninguno de estos dos que están yendo a la segunda vuelta es una decisión orgánica, sindical, política y electoral. No veo esperanza en ninguno de los dos, no tienen propuesta ni argumento sólido de cómo van a resolver la crisis económica en el país”, aseveró.

/// APC // LA PAZ ///