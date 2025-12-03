Luis Arce aparece en la lista de víctimas del 26 de junio, según esposa de Zúñiga

Graciela Arancibia, esposa del excomandante Juan José Zúñiga, informó este miércoles a Radio Fides que el exmandatario Luis Arce figura como víctima en la lista presentada sobre los hechos del 26 de junio de 2024 en la plaza Murillo y afirmó que siente vergüenza porque el expresidente y otras personas se consideran afectados por el supuesto intento de golpe de Estado.

Zúñiga fue trasladado esta mañana a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para firmar un documento de garantías destinado a quienes fueron identificados como presuntas víctimas de la asonada militar en La Paz.

/// RCL // LA PAZ ///