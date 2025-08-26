Close Menu
    Luis Arce se reunirá hoy con Rodrigo Paz en la Casa Grande del Pueblo

    Rodrigo Paz y Luis Arce /Imagen de referencia/
    El presidente Luis Arce sostendrá este martes a las 16:00 una reunión con el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, en la Casa Grande del Pueblo, donde se abordarán temas relacionados con combustibles, economía y administración, esto de cara a la segunda vuelta en las elecciones programadas para el 19 de octubre. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, confirmó el encuentro e hizo un llamado al candidato de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, para que también participe del diálogo. “Nosotros esperamos que el candidato Quiroga pueda cambiar de posición para que de esta manera se pueda concretar en la misma línea, la reunión y coordinación porque hay temas importantes que se tiene que transmitir”, afirmó.

