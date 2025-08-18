Luis Arce “sepultó al MAS”, afirma miembro de Evo Pueblo tras derrota electoral

René Pérez, integrante del bloque Evo Pueblo en el departamento de Potosí, responsabilizó al mandatario Luis Arce por la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la izquierda en las elecciones presidenciales. Señaló que la primera autoridad priorizó “intereses personales” por encima del proyecto político y abandonó el respaldo social que dio origen al MAS. “Ellos creían que eliminando a Evo Morales del escenario político cualquiera de sus supuestos liderazgos emergentes podía hacerse cargo de este bloque popular, algo que se ha demostrado que es falso”, manifestó Pérez.

/// GC // POTOSÍ ///