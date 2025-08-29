Luis Fernando Camacho deja Chonchocoro: estas fueron sus primeras declaraciones

Luego de dos años y ocho meses en el penal de Chonchocoro, en La Paz, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue liberado este viernes para cumplir detención domiciliaria en su ciudad. Antes de abordar el vuelo hacia Santa Cruz. “Estamos de ida, ya está la libertad, cumplí mi palabra. Ni vendido, ni cobarde, y peor masista. ¡Viva Santa Cruz! En pocas horas vamos a llegar a seguir defendiendo a nuestro pueblo, a recibir a nuestra gente, el cariño que le tengo y las ganas de poder abrazar a mi gente después de casi tres años”, afirmó.

// LA PAZ ///