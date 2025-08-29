Luis Fernando Camacho llega a Santa Cruz y es recibido por una multitud

Luis Fernando Camacho llegó este viernes a Santa Cruz después de permanecer dos años y ocho meses en el penal de Chonchocoro, en La Paz, y deberá cumplir detención domiciliaria en su ciudad. Su retorno generó una masiva concentración de personas en el aeropuerto de Viru Viru donde lo recibieron familiares, parlamentarios de su bancada, civicos y la población que se presentó en el lugar. En la Plaza 24 de Septiembre se instaló un escenario para que la autoridad cruceña se dirija a la ciudadania.

