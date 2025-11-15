Magistrada propone ley transitoria para que el TCP funcione solo con autoridades legítimas

La magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Amalia Laura Villca, electa en 2024, presentó un proyecto de ley para que esta instancia funcione de manera transitoria únicamente con las cuatro autoridades legítimas, excluyendo a los autoprorrogados. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, confirmó que la propuesta será remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Establece un régimen transitorio para el funcionamiento del Tribunal Constitucional, con fundamentos y motivos justificados, como un aporte en su calidad de profesional en derecho”, explicó.

/// EUC // CHUQUISACA ///