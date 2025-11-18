Magistradas Prudencio y Laura presentan denuncia penal contra autoprorrogados por falsedad ideológica

Las magistradas electas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en 2024, Verónica Prudencio y Mariela Laura, presentaron una denuncia penal contra los magistrados autoprorrogados. Este martes aseguraron que no fueron notificadas sobre la emisión de la Sentencia 070 de esta gestión, la cual prolonga la permanencia de las autoridades cuestionadas. Por esta razón, las acusan de falsedad ideológica y material.

“No son partícipes los magistrados Boris Arias ni el doctor Dávalos. El motivo de la denuncia es que no se nos pone en conocimiento, pero se nos consigna en una resolución sobre la cual no emitimos criterio. Solicitamos un informe a Secretaría del TCP, porque esas determinaciones deben ser de conocimiento de los magistrados”, afirmó Prudencio.

