Magistrados electos del TCP continúan su labor pese a la controversia y se enfocan en cumplir resoluciones

Pese a las diferencias surgidas recientemente con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en especial con el pronunciamiento de su presidente, Romer Saucedo y la presentación de la denuncia contra los magistrados autoprorrogados, las autoridades electas en dicembre del año pasado aseguraron que continuarán con su labor. El magistrado Boris Arias, sostuvo que existen causas pendientes por resolver, además del cumplimiento de dos resoluciones que fueron emitidas en las últimas gestiones.

“En Sala Segunda estamos intentando cumplir tres sentencias constitucionales y pedimos información a la Asamblea Legislativa. La primera es sobre la ley de acceso a la información pública, y el segundo elemento es el derecho de objeción de conciencia, donde Bolivia se suscribió a un convenio en el año 2016 que no se implementó”, precisó.

/// EUC // CHUQUISACA ///