Magistratura denuncia red de falsificación de documentos en Oruro y anticipa investigación nacional

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó este jueves que, a partir de recientes intervenciones en juzgados del país, se identificó una red dedicada a la falsificación de documentos en el departamento de Oruro. La institución anunció que estos hallazgos comprometen un trabajo de análisis más profundo y una investigación que se extenderá a nivel nacional para verificar si existen más involucrados en otras regiones.

La autoridad explicó que los indicios detectados en Derechos Reales motivaron la presentación de una denuncia formal ante el Ministerio Público de Oruro. “Con la ayuda de la Policía se detectó dicha red. Iniciaremos las investigaciones en otras ciudades”, afirmó.

// EUC /// SUCRE ///