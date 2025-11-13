Magistratura instruye que en 24 horas se remitan informes en los casos Belaunde y general Russo

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó hoy en conferencia de prensa que se instruyó remitir en un plazo de 24 horas los informes relacionados con los casos del ministro de Justicia, Freddy Vidovic y del Comandante de la Policía, Gral. Augusto Russo. La autoridad señaló que la instancia a su cargo hará una revisión inmediata de los expedientes.

“Como Consejo de la Magistratura no podemos ignorar estas declaraciones y ordenamos la revisión del expediente donde un juez sentenció, bajo un procedimiento abreviado, a una persona que hoy ocupa el cargo de ministro de Justicia. Ningún ciudadano de nuestro país puede ser sometido a una sentencia sin ser culpable. La ley es máxima y no debe existir influencia en los procesos”, afirmó.

// EU /// SUCRE //