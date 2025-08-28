Close Menu
    Mandamientos de libertad de Camacho aun no llegaron a Chonchocoro; auguran demora en su excarcelación

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho
    Desde la ciudad de Saucre, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que a Chonchocoro en La Paz aún no llegó ninguna documentación o mandamiento de libertad para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y dados los plazos y horarios de trabajo de los tribunales de justicia en el país augura que en próximas horas será complicada la excarcelación de la autoridad cruceña. “Una vez que lleguen se hacen las verificaciones correspondientes y una vez verificados en los juzgados son ejecutados”, aseveró.

