El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este viernes con el presidente electo Rodrigo Paz, para reafirmar el compromiso bilateral basado en la prosperidad y cooperación mutua. Según informó su portavoz principal, el encuentro se realizó en Washington y tuvo como objetivo fortalecer las relaciones entre ambos países mediante nuevas medidas de cooperación en beneficio de sus ciudadanos.

Durante su visita, Paz también gestionó reuniones con organismos internacionales para abordar la escasez de combustibles y la crisis de divisas que atraviesa el país, buscando apoyo y soluciones conjuntas ante estos desafíos económicos.

