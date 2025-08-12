Close Menu
    Mariana Prado responde a críticas y dice que el domingo se sabrá si sumó o restó votos a Andrónico

    Andrónico Rodríguez y Mariana Prado / Foto: Facebook Andrónico Rodríguez
    Mariana Prado, candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular, afirmó que será el resultado de las elecciones del domingo el que defina si su presencia en el binomio con Andrónico Rodríguez fue un aporte o no, en medio de críticas y el retiro del respaldo de una facción de la Federación de Campesinos Tupac Katari, que exigía su reemplazo. “Todos los sectores, a partir del ejercicio democrático, pueden manifestar su favorabilidad o su rechazo a cualquier candidatura”, señaló.

