Marinkovic observa designación de jefes de bancada en Alianza Libre y dice que es un tema de “principios”

El senador electo por Santa Cruz de Alianza Libre, Branko Marinkovic, se refirió este jueves en Radio Fides a la polémica dentro de su alianza por la forma en que se designaron los jefes de bancada. Señaló que la bancada debe comenzar su gestión con la participación de todos en la toma de decisiones y afirmó que las observaciones surgieron por un tema de principios y respeto a las normas.

“Se trata de que tenemos que hacer las cosas bien, para que en la Asamblea repitamos lo mismo y sigamos las normas. Hagamos las cosas bien y demos el ejemplo. (…) Yo creo que tenemos que mantenernos unidos y seguir las normas; no podemos estar en los dedazos”, señaló.

