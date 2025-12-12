Más de 100.000 capacitados en bienestar e inclusión digital a través de los programas de Tigo

A través de sus programas Conéctate Segur@ y Conectadas, la compañía impulsó el bienestar digital y el empoderamiento tecnológico de estudiantes, familias, docentes, emprendedoras y empresas en todo el país, reforzando su compromiso con el desarrollo social y el cierre de brechas digitales en el país.

Tigo Bolivia cierra el 2025 consolidando su compromiso con la construcción de un ecosistema digital inclusivo, seguro y sostenible. A través de sus programas de Responsabilidad Social Corporativa, Conéctate Segur@ y Conectadas, la compañía logró capacitar a más de 112.000 personas en todo el país, fortaleciendo habilidades digitales esenciales para estudiantes, familias, docentes, emprendedoras y empresas.

Bienestar digital para todas las edades

Con Conéctate Segur@, Tigo alcanzó a 32.000 personas, incluyendo 26.000 estudiantes, 4.500 padres de familia y 1.500 docentes, en 42 unidades educativas y 2 universidades. Entre ellas se encuentran colegios pertenecientes al CEIL, además de unidades educativas públicas como Monseñor Santiestevan, Maestros ABEC y Mateo Kuljis; y establecimientos privados como el Colegio Alemán, Saint Andrew’s School, Tiquipaya, Franco Boliviano y Santa Cruz Cooperative School.

Se impartieron 342 sesiones, sumando más de 20.000 minutos de capacitación con contenidos adaptados a cada segmento: uso equilibrado de pantallas, educación emocional, huella digital, reputación online y herramientas para una gestión digital responsable en el aula y en el entorno laboral. Gracias a este impacto, Tigo se posicionó en el puesto N.º 6 del ranking Merco ESG Bolivia.

Empoderamiento femenino con impacto nacional

Paralelamente, a través de Conectadas, la compañía logró formar a más de 80.000 mujeres en los nueve departamentos del país mediante un modelo multiplicador desarrollado junto a CRECER IFD. Esta iniciativa permitió llevar contenidos prácticos sobre emprendimiento y mercados digitales, bienestar en línea y crianza digital a miles de emprendedoras y madres, generando inclusión y nuevas oportunidades en áreas urbanas, periurbanas y rurales.

El trabajo sostenido de ambos programas refuerza el rol de Tigo en la reducción de brechas digitales, el impulso al desarrollo productivo y la protección online. La empresa también obtuvo el Sello de Oro por su compromiso con una vida libre de violencia contra las mujeres, reafirmando que su estrategia de RSE genera resultados sociales y reputacionales concretos y sostenibles.

Con estos avances, Tigo se proyecta hacia 2026 fortaleciendo su visión: promover un país donde la tecnología sea una herramienta de progreso, seguridad y bienestar para todas las personas.